ARD-Wetterexperte Sven Plöger im Interview »In 20 Jahren liegt Hamburg klimatisch in Südfrankreich«

Warum haben wir in Deutschland fünf Jahre Dürre in Folge? Wieso reagiert die Gesellschaft darauf so gleichgültig? Und welches Wetter hätten wir ohne die Alpen? Der ARD-Meteorologe Sven Plöger hat Antworten.

Ein Interview von Alfred Weinzierl