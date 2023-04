Zuvor war viel über eine Gewichtsabnahme des Popstars spekuliert worden. Doch sei das nicht ihr gesundes Ich gewesen, beteuerte die Sängerin in dem Video. »Ich habe eine Menge Antidepressiva genommen, getrunken, mich schlecht ernährt und war am Tiefpunkt meines Lebens, als ich so aussah, wie ihr mich für gesund befindet.«