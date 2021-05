Fragwürdige Geschäfte in der Pandemie Vergabeanwälte kritisieren Laschets NRW-Regierung

In einem offenen Brief kritisieren Vergabe-Experten Verstöße der Politik gegen EU-Recht. Die Vorwürfe richten sich auch gegen Armin Laschet und die Aufträge seiner Regierung an Textilhersteller van Laack.