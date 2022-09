Arnold Schwarzenegger zur Energiekrise »Ihr habt euch sehr, sehr verwundbar gemacht«

Arnold Schwarzenegger hat sich bei einer Veranstaltung in München für Atomkraft ausgesprochen. »Ich denke, dass wir weit zurück in den 1970ern und 1980ern den großen Fehler gemacht haben, Kernkraft auslaufen zu lassen«, sagte der ehemalige Gouverneur Kaliforniens am Sonntag auf der Gründermesse »Bits & Pretzels«. Den Europäern sagte Schwarzenegger mit Blick auf den Krieg in der Ukraine: »Ihr habt euch sehr, sehr verwundbar gemacht, euch in Bezug auf Energie auf Russland zu verlassen.«