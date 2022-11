Neben großen Säugetieren stehen in Panama auch wichtige Entscheidungen über Meeresbewohner wie Haie und Rochen an, die durch Überfischung bedroht sind. Es gibt zudem Vorschläge zum Schutz von Arten, die durch den Handel als exotische Haustiere unter Druck stehen. China und Südostasien sind wichtige Absatzmärkte für viele gefährdete Arten, aber manche Produkte landen auch in der Europäischen Union.