Bei einem Busunfall in Aschaffenburg sind am Sonntag elf Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Abend mitteilte, war der städtische Linienbus mit 14 Insassen nach links von der Straße abgekommen, hatte einen Lichtmast gestreift und war dann gegen einen Baum geprallt. Ursache seien laut Polizei offenbar gesundheitliche Probleme des Busfahrers, durch die er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren habe.