Wer dringend mal eine kurze Auszeit benötigt, kann sich derzeit an Ashton Kutcher und Mila Kunis wenden. Das Promi-Paar bietet sein Strandhaus in Santa Barbara, Kalifornien, mit Blick auf den Ozean und die Santa-Ynez-Berge für eine Nacht über die Plattform Airbnb an und damit bis zu vier Gästen einen »unvergesslichen Sommeraufenthalt« – und das sogar kostenlos.