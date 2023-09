Neben Kunis und Kutcher reichten fast 50 weitere Personen Briefe zur Unterstützung von Masterson ein, obwohl ihn die Geschworenen bereits wegen Vergewaltigung verurteilt hatten. Die Briefe sollten das Strafmaß beeinflussen.

So schrieb Kutcher: »Ich bin mir zwar bewusst, dass er in zwei Fällen von Vergewaltigung mit Gewalt für schuldig befunden wurde und die Opfer ein großes Bedürfnis nach Gerechtigkeit haben, hoffe aber, dass mein Zeugnis über seinen Charakter bei der Verurteilung berücksichtigt wird.« Und weiter: »Ich glaube nicht, dass er der Gesellschaft dauerhaft schadet.«

In Kunis Brief heißt es unter anderem: »Ich verbürge mich von ganzem Herzen für Danny Mastersons außergewöhnlichen Charakter und den enormen positiven Einfluss, den er auf mich und die Menschen in seinem Umfeld hatte. Seine Hingabe, ein drogenfreies Leben zu führen, und die aufrichtige Fürsorge, die er anderen entgegenbringt, machen ihn zu einem herausragenden Vorbild und Freund.« Außerdem schreibt sie: »Von Anfang an konnte ich seine angeborene Güte und sein aufrichtiges Wesen spüren. Seine fürsorgliche Art und seine Fähigkeit, mir Ratschläge zu geben, waren für mein persönliches und berufliches Wachstum von großer Bedeutung.«