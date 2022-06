Athen Wohnhäuser in Vorort wegen Waldbränden evakuiert

Nach Angaben örtlicher Medien fiel der Strom in der Region aus. Der Bürgermeister der Gemeinde Glyfada, in der das Feuer entstanden war, sagte der Nachrichtenagentur ANA-MPA, der Brand sei in einem Elektrizitätswerk ausgebrochen.

Im vergangenen Jahr waren in Griechenland mehr als 100.000 Hektar Wald und landwirtschaftlicher Flächen in Flammen aufgegangen. Das Land erlebte damals die heftigste Hitzewelle seit Jahrzehnten, Experten führten sie auf den Klimawandel zurück.