Aus bisher nicht geklärten Gründen eröffnete er dann unerwartet das Feuer und tötete eine der Angestellten. Die andere wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Polizei zufolge ereignete sich der Vorfall um 18.30 Uhr Ortszeit am Sonntag in dem Restaurant neben einer Tankstelle in Atlanta. Bisher gibt es keine Informationen zu Tatverdächtigen oder Festnahmen.