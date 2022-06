Viele Rettungseinsätze, ein toter Kitesurfer

An der Küste der Normandie weiter im Norden rückten die Seenotretter zu 29 Einsätzen aus, um Menschen auf Booten oder Jetski zur Hilfe zu eilen. Am Samstagabend kam in der Region ein Kitesurfer ums Leben, ein weiterer wurde gerettet, teilte die maritime Präfektur in Cherbourg mit. Bei einem extrem heftigen Sturm wurde der 31 Jahre alte Kitesurfer in Villers-sur-Mer von einem kräftigen Windstoß aus dem Meer heraus durch die Luft gegen die Fassade eines Restaurants gewirbelt. Helfer konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.