Sogar auf die Frage, ob Deutschland neue Atomkraftwerke bauen solle, etwas, was politisch so gut wie nicht diskutiert wird, antworteten 41 Prozent der Befragten mit Ja. 52 Prozent sprachen sich gegen solche Neubauten aus. Besonders groß war die Zustimmung zu Neubauten bei Anhängern der CDU/CSU und der AfD. Viele Neubaugegner gab es bei den Grünen.

Civey befragte am 2. und 3. August rund 5000 Personen online.

Diese Zustimmungswerte zur Atomkraft sind erstaunlich, vor allem weil es nach dem Super-GAU in Tschernobyl 1986 und nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima 2011 klare Mehrheiten für den Ausstieg aus der Atomenergie gab. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid für den SPIEGEL aus dem Jahr 1989, dem Jahr, in dem das letzte westdeutsche Kernkraftwerk, Neckarwestheim II, ans Netz ging, sprachen sich nur drei Prozent aller Befragten für den Bau weiterer Meiler aus. In den vergangenen Jahren jedoch, nachdem der Ausstieg 2011 beschlossen worden war, nahm die Zustimmung zum Ende der Atomkraft wieder ab.