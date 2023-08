Zweites Verfahren gegen ehemalige Jugendamtsmitarbeiterin

In einem getrennten Ermittlungsverfahren wird in der Sache gegen eine ehemalige Jugendamtsmitarbeiterin ermittelt. Die damals zuständige Frau, die inzwischen im Ruhestand ist, soll Hinweisen auf das Schicksal des Mädchens nicht oder nicht konsequent genug nachgegangen sein. In dem Verfahren stünden noch Vernehmungen aus.

Der Fall hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst. Das Kind soll das Haus seiner Großeltern bis zu seinem achten Lebensjahr nicht verlassen haben. Die Mutter hatte behauptet, 2015 nach Italien ausgewandert zu sein.

Das Jugendamt soll seit 2020 mehrfach anonyme Briefe erhalten haben, die auf das Kind hinwiesen. Erst im Juni 2022, fast zwei Jahre nach dem ersten Brief, war Bewegung in den Fall gekommen: Ein Ehepaar meldete sich beim Jugendamt, das über Umwege von dem Mädchen erfahren hatte und konkrete Hinweise gab. Das Jugendamt fragte in Italien nach, ob das Mädchen mit der Mutter wirklich dort lebt. Acht Wochen später kam von dort die Antwort: nein.