Schockierende Szenen am Freitag in Chautauqua im US-Bundestaat New York: Der Schriftsteller Salman Rushdie wird bei einem Messerattenat auf offener Bühne vor rund 2.500 Zuschauern schwer verletzt.

Pilar Pintagro, Augenzeugin

»Wir saßen in der fünften Reihe, die Vorstellung hatte gerade begonnen. Salman Rushdie kam an, setzte sich hin und die Leute applaudierten. Eine Person begann, die Veranstaltung einzuleiten und stellte Salman Rushdie vor und plötzlich kam eine Person, ein Mann und wir dachten, er würde sein Mikrofon arrangieren oder so etwas, so schnell ging es. Er kam von links und von rechts und stach mehrmals auf ihn ein, das erste Mal hier am Hals, Blut floss heraus. Salman Rushdie stand auf und rannte um sein Leben.«

Sicherheitsleute und Zuschauer eilten sofort zu Hilfe, Rushdie wurde per Helikopter in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde er mehrere Stunden operiert. Sein New Yorker Agent Andrew Wylie teilte am späten Abend mit, Rushdie würde künstlich beatmet, würde wahrscheinlich ein Auge verlieren, Nerven am Arm seien durchtrennt und die Leber verletzt.

Die Polizei nahm noch an dem Abend den Verdächtigen Hadi M., einen 24-jährigen Mann aus New Jersey, fest und durchsuchte sein Haus. Der Mann hatte ein Ticket für die Veranstaltung und laut Polizeiquellen »Sympathien für schiitischen Extremismus«.

Eugene Staniszewski, New York State Polizei

»Es ist noch sehr früh. Wir haben zu diesem Zeitpunkt noch keine Hinweise auf ein Motiv. Aber wir arbeiten mit dem FBI und dem Büro des Sheriffs zusammen und wir werden herausfinden, was die Ursache oder das Motiv für diesen Angriff war. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass er allein war, aber wir können nicht sicher sein, wir prüfen das.«

Die Veranstaltung stand unter dem Motto der künstlerischen Freiheit. – Ein Thema, das Rushdie seit Jahren beschäftigt. Mit seinem Roman »Die satanischen Verse« wurde der Autor weltberühmt. Viele Muslime sahen darin Blasphemie. 1989 erließ der damalige iranische Ayatollah Khomeini deshalb eine Fatwa zur Tötung Rushdies Die Todesdrohungen gegen ihn bezeichnete Rushdie einst als »Märchen aus längst vergangener Zeit«.