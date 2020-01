Audiostory Icon: Spiegel Plus Wie ich versuchte, bei einer deutschen Behörde einen Antrag zu stellen

Ausgerechnet in der Woche des Holocaustgedenkens wollte ich in Berlin-Wilmersdorf eine Witwerrente beantragen. Nicht für mich, sondern für einen 94-jährigen Auschwitz-Überlebenden. Doch ich scheiterte an der deutschen Bürokratie. (06:41 Minuten)