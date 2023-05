12 / 30

Kiss me if you can (19.04.2023)

Ein Radfahrer des spanischen Teams Burgos BH bekannte beim Frühjahrsklassiker Flèche Wallonne Farbe und forderte zum Küssen auf. »Catch me if you can« gilt unterdessen weiter für den Slowenen Tadej Pogačar: Der Radstar fuhr weiter all seinen Konkurrenten davon und erklomm die steile »Mauer von Huy« nach 194,3 Kilometern als Erster.