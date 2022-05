6 / 30

Tanzen auch auf Gräbern (25.04.2022)

Einen Haka, einen maorischen Tanz, führen diese Männer, unter ihnen Mitglieder der neuseeländischen Streitkräfte, am neuseeländischen Kriegsdenkmal am Londoner Hyde-Park auf. Grund dafür ist der "Anzac Day", er erinnert an australische und neuseeländische Opfer und Veteranen von Konflikten und markiert den Jahrestag der Landungen in den Dardanellen am 25. April 1915. Damals griffen erstmals Soldaten aus den genannten Ländern in den Ersten Weltkrieg ein.