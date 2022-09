Augenblicke Die Bilder des Tages im August

10 / 31

Felsenfest (22.08.2022)

Eine Gruppe junger Frauen in weißen Gewändern geht durch die Höhle des Heiligen Georg im äthiopischen Lalibela. Sie liegt an der in den Fels geschlagenen gleichnamigen Kirche. Zurzeit findet das Ashenda-Fest in den Regionen Tigray und Amhara statt, in Äthiopien ist das Fest auch als »Girls’ Day« bekannt. Viele Frauen kaufen sich dafür extra neue Kleider und lassen sich frisieren. In Tigray tobt noch immer ein Krieg zwischen der äthiopischen Regierung und der in Tigray regierenden Rebellengruppe TPLF.