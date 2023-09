Augenblicke Die Bilder des Tages im August

4 / 31

Quatsch mit Soße (28.08.2023)

Es ist einer der verrücktesten Wrestling-Wettbewerbe der Welt: Beim »World Gravy Wrestling Championships« in einem Pub in Stacksteads, Großbritannien, treten die Kontrahenten in einer besonderen Arena an. Jeweils zwei Minuten lang kämpfen sie in einem Bassin voller Bratensoße. Punkte gibt es nicht für die härtesten Angriffe, sondern für die beste Show. Und am Ende kommt die Feuerwehr — und spritzt alle wieder sauber.