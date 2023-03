Augenblicke Die Bilder des Tages im Februar

8 / 28

Guckst Du! (21.02.2023)

Seit Ende des 14. Jahrhunderts wird in der wallonischen Gemeinde Binche Karneval gefeiert. Im Zentrum stehen die Gilles, Tänzer mit Wachsmasken, die ausschließlich am Faschingsdienstag, dem Mardi Gras, auf die Straße gehen. Sie tragen Holz-Clogs, weiße Krägen und haben ihre Kostüme mit Stroh ausgestopft, sodass sie aussehen, als hätten sie einen Buckel. An ihren Gürteln sind Glöckchen befestigt, sie werfen mit Vorliebe Orangen in die Menge. Ihre Aufgabe? Die Gilles sollen böse Geister vertreiben, was sonst.