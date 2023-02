6 / 31

Herrjemine! (26.01.2023)

In Mexiko-Stadt repariert ein Kunsthandwerker das Auge einer Jesus-Figur. Der Día de la Candelaria steht bevor – auf Deutsch: Mariä Lichtmess. Das Lichtfest wird am 2. Februar, also 40 Tage nach Weihnachten gefeiert. In Mexiko ist es Brauch, an dem Tag in die Kirche zu gehen und dafür zu danken, dass Jesus das Licht in die Herzen der Menschen gebracht habe. (»Herrjemine« im Übrigen ist der zusammengezogene Ausruf von »Herr Jesu Domine«.)