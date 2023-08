9 / 31

Bleibt Spanien bunt? (23.07.2023)

Onyx ist in Spanien eine TV-Berühmtheit. In der zweiten Staffel von »Drag Race España«, einer die Diversität feiernde Realityshow, belegte die Dragqueen 2022 zwar einen der hinteren Ränge, blieb dem Publikum aber im Gedächtnis. An diesem Sonntag wirkt Onyx an einem wesentlich ernsthafteren Ereignis mit – als Wahlhelferin in Madrid. Am Ende könnte die Wahl in Spanien der rechtsextremen Partei Vox eine Regierungsbeteiligung bescheren. Vox vertritt queerfeindliche Positionen und hat angekündigt, die Rechte von Homosexuellen und Transpersonen wieder abschaffen zu wollen.