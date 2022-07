Augenblicke Die Bilder des Tages im Juni

3 / 30

Aaaaaaaabkühlung! (28.06.2022)

Über Japan rollt gerade eine extreme Hitzewelle, Menschen versuchen, sich so gut es geht Abkühlung zu verschaffen – wie hier im Wassernebel in Tokio. Am vergangenen Samstag wurde in Isezaki, einer Stadt 85 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, die für den Ort höchste Temperatur der Geschichte gemessen: mehr als 40 Grad Celsius. Die Regierung fürchtet nun vor allem in Tokio einen Stromengpass, weil so viele Klimaanlagen laufen. Deshalb gab es die Anweisung, die Anlagen auf 28 Grad einzustellen, um Strom zu sparen – und trotzdem zumindest einen Hitzschlag zu vermeiden.