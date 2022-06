15 / 31

Flagge zeigen für die Vielfalt (17.05.2022)

Vor dem Berliner Reichstag breitet sich ein See an Regenbogenbanner aus: Hier wird der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Trans*phobie (IDAHOBIT*) begangen. Mit ihm erinnern Menschen auf der ganzen Welt an den 17. Mai 1990, also an den Tag, an dem Homosexualität aus dem Diagnoseschlüssel ICD-10 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gestrichen wurde. Seitdem gilt sie offiziell nicht mehr als Krankheit.