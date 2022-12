Augenblicke Die Bilder des Tages im November

1 / 30

Himmlische Kampagne (30.11.2022)

Aktivisten lassen eine Laterne mit der Aufschrift »Say no to AIDS« (Sag Nein zu Aids) in den Abendhimmel der indischen Millionenstadt Kalkutta aufsteigen. Hintergrund ist der Welt-Aids-Tag am ersten Dezember, der dieses Jahr unter dem Motto »Equalize« steht. Das Wort, das so viel wie »gleichsetzen« heißt, soll darauf aufmerksam machen, dass soziale Ungleichheit den Kampf gegen die Krankheit behindert.