Augenblicke Die Bilder des Tages im Oktober

Grüner Schein (11.10.2022)

Grün und friedlich sieht er aus: der Gewächshauskomplex, den Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un laut Staatsmedien am Dienstag eröffnete – angeblich auf einem ehemaligen Raketentest-Areal. Was in dem Land Schein ist und was Wirklichkeit ist, lässt sich kaum sagen. Nur so viel: erst am Sonntag feuerte Nordkorea nach japanischen Angaben zwei Raketen ab.