Der Finder: Der »Indiana Jones der kalifornischen Jeansgeschichte«

Gefunden hat die alte Hose vor mehreren Jahren der selbst ernannte »Jeans-Archäologe« Michael Harris. Laut einem Bericht des Magazins der »Süddeutschen Zeitung« gräbt Harris in alten Minen in Kalifornien, Nevada oder Arizona mit Pickel und Schaufel nach Jeans. Dort seien sie gut konserviert, weil dort im Schnitt 20 Grad herrschten, und es sehr trocken sei. Gelernt hat er laut »SZ Magazin« Anstreicher, und nie eine höhere Schule besucht. In der Szene gelte er als eine Art »Indiana Jones der kalifornischen Jeansgeschichte«.

Harris verkaufte die Hose laut »WSJ« vor etwa fünf Jahren für 23.000 Dollar an einen Sammler mit der angeblich »besten Jeans-Sammlung der Welt außerhalb des Levi’s Museums«. Dieser Sammler bot die Jeans nun bei der Auktion zum Verkauf an. Dort erwarben sie die zwei Männer. Der Hauptkäufer, Kyle Haupert, sagte, er sehe den Kauf als eine Wertanlage und als gute Gelegenheit, um seinen Ruf in der Second-Hand-Branche zu verbessern. Die Hose wird im Laden des anderen Käufers ausgestellt. Dort kann sie auf Anfrage besichtigt werden. Ob man sie auch anprobieren darf, ist unklar.