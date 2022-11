Auktion in New York Sotheby's versteigert Schädel eines Tyrannosaurus Rex

Die Auktion ist laut Sotheby's für den 9. Dezember geplant. Bereits 2020 brachte die Versteigerung des Skeletts eines Tyrannosaurus Rex mehr als 30 Millionen Dollar. Der jetzt entdeckte Schädel könnte in New York bis zu 20 Millionen Dollar, umgerechnet rund 19,8 Millionen Euro, einbringen, so die Schätzungen.