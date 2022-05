Ausnahmezustand in El Salvador Polizei nimmt Zehntausende Bandenmitglieder fest

Die Behörden in El Salvador haben in den vergangenen Wochen mehr als 30.000 Mitglieder krimineller Banden festgenommen. Nach offiziellen Angaben wurden allein am Sonntag 536 »Terroristen« von der Polizei in Gewahrsam genommen. Die Gesamtzahl der Festgenommenen, nachdem die Regierung von Präsident Nayib Bukele der Bandenkriminalität Ende März den »Krieg« erklärt hatte, stieg demnach auf 30.506.