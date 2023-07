Wie ERT berichtete, wurde eine Frau in einer Küstenregion nahe der Stadt Volos tot mit Verbrennungen am Körper in einem Wohnmobil aufgefunden. Weiteren Medienberichten zufolge kam es im Ort Agios Georgios in derselben Region zu einem weiteren Todesopfer, dort starb ein Viehhirte. Bereits am Dienstag waren drei Todesopfer vermeldet worden.