Der Fall hat in Down Under Schlagzeilen gemacht und Menschenrechtsaktivisten auf den Plan gerufen. Dabei ist die Geschichte kein Einzelfall: Der Umgang der australischen Justiz mit Jugendlichen steht schon lange in der Kritik. Die Strafmündigkeit liegt dort bei zehn Jahren. Da sind die meisten noch in der Primary School (Grundschule). In Deutschland – wie in vielen anderen europäischen Ländern – gelten Kinder, die noch keine 14 Jahre alt sind, hingegen als schuldunfähig. Der Tod der zwölfjährigen Luise aus Freudenberg hat jedoch auch in Deutschland eine Debatte über die Strafmündigkeit ausgelöst. Die beiden mutmaßlichen Täterinnen sind 12 beziehungsweise 13 Jahre alt und werden strafrechtlich daher nicht verfolgt.