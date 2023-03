Seltener Fund

Zunächst habe er sich nicht viel dabei gedacht, als ein Mann mit seinem Rucksack in das Geschäft in Geelong im Bundesstaat Victoria gekommen sei – die meisten Leute würden ihm Steine bringen, die nur wie Gold aussähen. Nicht so in diesem Fall: »Er holte diesen Stein heraus und als er ihn mir in die Hand drückte, sagte er: ›Glauben Sie, dass er 10.000 Dollar wert ist?‹«, berichtete Kamp. Er habe darauf gesagt: »Versuchen Sie es mit 100.000 Dollar.« Und selbst diese Summe war offenbar noch zu niedrig. Laut den Berichten hatte das Gold einen Wert von 240.000 Australischen Dollar (umgerechnet ungefähr 148.000 Euro).