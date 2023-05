Der Angler war vor vier Tagen beim Fischen am Kennedy River in einem Nationalpark in Queensland plötzlich verschwunden. Der Fluss ist berühmt-berüchtigt für seine große Krokodilpopulation. Trotz eingehender Suche in dem gefährlichen Gewässer fehle von dem Mann bisher jede Spur, berichtete der Sender 9News. Bei der Aktion seien die beiden großen Krokodile entdeckt worden, teilte die Polizei mit.