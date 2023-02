Ein Einparker des australischen Casino-Hotels Crown Perth hat zwei Luxussportwagen eines Milliardärs schwer beschädigt. Auf einem im Internet verbreiteten Video ist zu sehen, wie der Valet-Fahrer am Steuer eines blaugrünen Lamborghini beim Einfahren in eine Parklücke von hinten in einen lilafarbenen Flitzer derselben Marke und desselben Eigentümers kracht.