»Widrige Auswirkungen des Kolonialismus«

Richterin Wager kam auch auf die schwierige Kindheit des Angeklagten zu sprechen, der zu den Aborigines, den australischen Indigenen, gehört.

»Traurigerweise haben viele Aborigines in Westaustralien die widrigen Auswirkungen des Kolonialismus zu spüren bekommen«, sagte die Richterin. »Mir ist klar, dass Sie einer von ihnen sind und dass Sie dem Drogenmissbrauch verfallen sind, weil Sie Ihr ganzes Leben lang Schmerz und Trauer erlitten haben.«

Dem psychologischen Gutachter zufolge hatte sich der Angeklagte aufgrund von Vernachlässigung in der eigenen Kindheit in eine »Fantasiewelt« geflüchtet, in der er mehrere eingebildete Kinder mit mehreren Frauen hatte. Das Gericht betonte allerdings, dass das Rückfallrisiko in diesem Fall hoch sei.