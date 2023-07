Die Zeit wird knapp, um diese Grindwale noch zu retten.

Rund 100 gestrandete Wale sind am Dienstagnachmittag in Westaustralien an einem Strand der Stadt Albany gefunden worden. Mehr als 50 Tiere sind bereits verendet. Freiwillige und Einsatzkräfte versuchen jetzt, die 46 noch lebenden Wale zu retten und zu verhindern, dass die Tiere erneut an den Stand schwimmen.

In den vergangenen Jahren sind immer wieder große Gruppen Grindwale gestrandet. Warum das passiert, ist Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern noch ein Rätsel.

Die jetzt gestrandete Schule war schon vorher durch untypisches Verhalten aufgefallen: Vor der Küste hatten sich die Wale eng zusammenschart und eine Formation in Herzform gebildet. Warum sie das taten, ist unklar.

Vanessa Pirotta, Wildtierforscherin

»Vielleicht wollten sie sich vor einem Raubtier schützen? Nein, in diesem Fall nicht. Vielleicht sind sie beim Navigieren zu nah an den Strand gekommen? Nein, in diesem Fall nicht. Vielleicht sind sie einem kranken Tier gefolgt? Möglicherweise.«

Grindwale sind soziale Tiere, die zu bestimmten Jahreszeiten in großen Gruppen leben und eng miteinander verbunden sind. Das erhöht das Risiko von Massenstrandungen. Die detaillierten Aufnahmen der Drohnen könnten jetzt helfen, das Verhalten in Zukunft besser zu verstehen.