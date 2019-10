Ein Hai hat vor der australischen Küste zwei junge Touristen angegriffen und schwer verletzt. Die beiden Briten waren dem Rettungsdienst zufolge in der Region der Whitsunday-Inseln im Wasser, einem beliebten Badegebiet an der Ostküste. In der Nähe der Gemeinde Airlie Beach biss demnach ein Hai einem 28-Jährigen einen Fuß ab, ein 22-Jähriger erlitt schwere Verletzungen an einem Bein.

Die Männer wurden zunächst am Strand behandelt und dann ins Krankenhaus der Stadt Mackay geflogen. In einer Mitteilung der Rettungsdienste auf Twitter hieß es, ihr Zustand sei ernst. Die beiden waren mit einer Bootstour unterwegs und an einer beliebten Schnorchelstelle ins Wasser gegangen, als ein Hai angriff.

"Einer der Patienten wurde zuerst attackiert, und der Hai ist dann vermutlich zurückgekehrt", sagte ein Vertreter der Rettungskräfte. Zwei Sanitäter, die sich an Bord des Touristenbootes befanden, leisteten erste Hilfe.

In der Gegend, in der sich auch das weltgrößte Korallenriff Great Barrier Reef befindet, kommt es gelegentlich zu Hai-Angriffen. Im November vergangenen Jahres wurde ein Mann getötet. Die Whitsunday-Inseln werden jedes Jahr von mehr als 750.000 Urlaubern besucht.

Nach einer Statistik der Organisation Shark Attack File gab es in diesem Jahr an Australiens Küsten mindestens zehn Hai-Angriffe. Im vergangenen Jahr zählte der Taronga-Zoo in Sydney landesweit 27 Angriffe.