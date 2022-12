Ein Sprecher von »Riviera Farms« sagte, alle Abnehmer seien angewiesen worden, den Spinat aus dem Sortiment zu nehmen. Man gehe bisher nicht davon aus, dass weitere Lebensmittel kontaminiert worden seien.

Allerdings sind inzwischen auch Menschen in anderen australischen Bundesstaaten betroffen. Waren es in New South Wales zuletzt 90 Betroffene, kamen weitere 20 in Victoria und wahrscheinlich elf in Queensland hinzu. Über Nacht musste ein Kind in Brisbane im Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt haben landesweit inzwischen mehr als hundert Menschen gesundheitliche Probleme durch den Verzehr des »halluzinogenen Spinats«.