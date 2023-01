Angefangen hatte es mit extrem heftigen Regenfällen: In Australien haben Rekordhochwasser Regierungschef Anthony Albanese zufolge »verheerende Auswirkungen« auf abgelegene Städte im Westen des Landes. Viele der Gemeinden befänden sich in einer verzweifelten Situation, sagte Albanese am Samstag. »Die Ressourcen sind einfach nicht vor Ort«, fügte er hinzu.