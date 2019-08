Tierpfleger im australischen Bundesstaat Victoria kümmern sich im Moment um einen besonders kleinen Patienten: Der Zoo von Werribee hat ein Koala-Baby aufgenommen, das sich beim Sturz von einem Baum das Vorderbein gebrochen hatte.

Das Jungtier war Mitte Juni gemeinsam mit seiner Mutter von einem Baum auf einer Eukalyptuspflanzung gefallen. Das berichten mehrere Medien, unter anderem "The Canberra Times". Während das Baby gerettet wurde und einen Gips bekam, musste die Mutter wegen ihrer Verletzungen eingeschläfert werden.

"Sie war gerade in der Phase, in der sie angefangen hätte, ihren Kopf aus dem Beutel ihrer Mutter zu stecken", sagte Jess Rice vom Zoo in Weribee über das Koala-Baby. Jungtiere dieser Größe hätten normalerweise keine guten Überlebenschancen.

Zoos Victoria/ ZOOS VICTORIA/ APP/ DPA Koalas haben in dem Alter normalerweise keine guten Überlebenschancen

Dieses Exemplar hatte aber offenbar Glück im Unglück: Dem Bericht zufolge ist es auf dem Weg der Besserung. Laut Rice wird es jedoch mehr als ein Jahr dauern, bis das Tier groß genug ist, um ausgewildert zu werden.