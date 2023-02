Der Verletzte wurde den Angaben zufolge in ein Krankenhaus in Cairns geflogen. Der Bloomfield River sei bekannt als beliebter Lebensraum von Krokodilen, sagte Michael Joyce vom Queensland Parks and Wildlife Service. Dieser Vorfall solle anderen Anwohnern als Warnung dienen, betonte er.

AAP zufolge handelte es sich um den elften Krokodilangriff in Down Under innerhalb von zwei Jahren .