Dramatische Todesfälle beim Schwimmen im Pazifik: Vor der Ostküste von Australien sind jetzt drei Menschen an einem einzigen Tag bei starker Strömung ums Leben gekommen.

Am Frazer Beach nördlich von Sydney sei eine Frau beim Schwimmen in Not geraten, berichtete der Sender 9News am Donnerstag . Ein Mann, vermutlich ihr Ehemann, habe sich in die Fluten gestürzt, um ihr zu helfen, sei dann aber selbst in Schwierigkeiten gekommen. Anderen Strandbesuchern gelang es demnach schließlich, das bereits bewusstlose Paar an Land zu bringen.