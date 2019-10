Es wurde durch seine riesige Wollmenge berühmt: Merinoschaf Chris ist nun in Australien an Altersschwäche gestorben, wie die Tierschutzeinrichtung Little Oak Sanctuary mitteilte. Das Schaf hatte 2015 mehr als 40 Kilogramm Wolle auf die Waage gebracht, nachdem es jahrelang nicht geschoren worden war. Rekordverdächtig.

Damals wurde Chris herrenlos in der Nähe der Hauptstadt Canberra entdeckt. Er war kaum noch in der Lage zu laufen.

Die Tierschutzeinrichtung, in der das Schaf seine letzten Jahre verbracht hatte, schrieb: "Wir haben eine süße, weise und freundliche Seele verloren. Unsere Herzen sind gebrochen."

Das Fell war Chris 2015 von einem mehrfach ausgezeichneten Scherer abgenommen worden, Ian Elkins. Die Schur dauerte eine Dreiviertelstunde. Elkins sagte, er habe in 35 Jahren Karriere so etwas noch nie gesehen.