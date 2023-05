Ein Polizeisprecher nannte den Vorfall »tragisch«. Das Opfer sei »ein sehr netter Kerl« aus dem 130-Einwohner-Ort Laura gewesen.

Der Wildschutzbeauftragte von Queensland, Michael Joyce, rief die Menschen auf, sich vor Krokodilen in Acht zu nehmen. Der Norden von Queensland sei »Krokodilland«, warnte Joyce. »Wenn Sie ins Wasser gehen und besonders wenn Sie in Lakefield ins Wasser gehen, das ausdrücklich zum Schutzgebiet für Krokodile erklärt wurde, sollten Sie in diesem Wasser mit Krokodilen rechnen.«

Seit 1974 ein Jagdverbot auf Krokodile verhängt wurde, ist die Population der Tiere in Queensland von 5000 auf 30.000 Exemplare angewachsen. Angriffe von Krokodilen auf Menschen sind nicht so selten im Norden Australiens. Seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1985 wurden 13 Todesfälle in Queensland verzeichnet.