Australien Radfahrer stirbt nach Vogelangriff

Im australischen Bundesstaat New South Wales ist ein 76-jähriger Mann gestorben - nachdem er von einem Vogel angegriffen wurde und die Kontrolle über sein Fahrrad verloren hatte.

Der Mann war am Sonntagmorgen am Nicholson Park in Woonona unterwegs gewesen, das ist ein Vorort der Stadt Wollongong, die etwa 90 Kilometer südlich von Sydney liegt. Während seiner Radtour attackierte ihn ein sogenannter Flötenvogel (englisch: magpie). Die Tiere sind dafür bekannt, ihre Nester aggressiv zu verteidigen. Sie greifen dafür auch Radfahrer, Jogger und Fußgänger an.

Die Polizei in New South Wales zitiert nun Augenzeugen, wonach der Radfahrer in Woonona versucht hat, dem Vogel auszuweichen. Er kam dabei von der Straße ab, prallte gegen einen Zaunpfahl und stürzte zu Boden, heißt es in der Mitteilung der Behörden. Dabei habe er sich schwere Verletzungen am Kopf zugezogen. Am Abend sei er in einem Krankenhaus verstorben. Die Zeitung "Sydney Morning Herald" berichtet, der 76-Jährige habe einen Fahrradhelm getragen.

Die Brutsaison der Flötenvögel dauert von August bis Oktober. In dieser Zeit häufen sich in Australien die Berichte über Attacken. Fahrradfahrer sind beispielsweise angehalten, auf ihren Helmen Kabelbinder zu befestigen, um die Tiere abzuschrecken. Auf der Website magpiealert.com können der genaue Standort und die Umstände eines Angriffs veröffentlicht werden (ein Interview mit dem Gründer der Website lesen Sie hier).

Archivvideo: Vogel greift Renndradfahrer an