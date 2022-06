Gigantische Wellen an der Ostküste Australiens: Etliche Strände Sydneys wurden am Montag überschwemmt und mussten geschlossen werden. Auch die Strandpromenade des berühmten Bondi Beach wurde in der Nacht überspült. Einige Bewohner freuen sich über das Spektakel.

Sophie, Einwohnerin Sydney: »Die Wellen sind wirklich groß. Wir haben Surfer gesehen, die durchgespült wurden, aber wieder aufgetaucht sind. Die Wellen sind riesig.«

Laut dem Amt für Meteorologie wurden die hohen Wellen durch ein Tiefdruckgebiet verursacht, das sich vor der Westküste Neuseelands gebildet hat.



Diese Wetterlage sorgte bereits am Samstag für einen heftigen Schneesturm auf der Insel Tasmanien, 1000 Kilometer südlich von Sydney. Acht Wanderer mussten hier am Mount Wellington gerettet werden, tausende Menschen sind noch immer ohne Strom. In den kommenden Tagen soll sich das Wetter wieder beruhigen.