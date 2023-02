Die australische Tierwelt ist um 20 seltene Langschnauzen-Kaninchenkängurus reicher. Innerhalb eines Zuchtprogramms für die gefährdeten und nur in Down Under lebenden Beutelsäuger seien die Jungtiere in einem Schutzgebiet des Barrington-Tops-Nationalparks etwa 270 Kilometer nördlich von Sydney in die Freiheit entlassen worden, teilte die Organisation Aussie Ark am Freitag mit.