700 Wellen, Quallenschwärme, Haie

In eine Thermodecke gehüllt wurde Johnston von Freunden auf ihren Schultern vom Strand getragen. Seinen Rekord begrüßte er mit Tränen. Insgesamt musste Johnston 700 Wellen überwinden, Quallenschwärme überstehen und stundenlang der See trotzen, in der viele Haiarten beheimatet sind. Nach den Regeln durfte er gelegentlich das Meer verlassen, um Augentropfen und Sonnencreme zu benutzen und Snacks zu essen. Bevor Johnston auf die Wellen zurückkehrte, maßen Ärzte jeweils seine Herzfrequenz und seinen Blutdruck.