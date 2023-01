In der südchinesischen Stadt Guangzhou ist ein Autofahrer in eine Fußgängergruppe gefahren und hat mindestens fünf Menschen getötet. 13 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Das Unglück ereignete sich demnach am Mittwoch gegen 17.25 Uhr Ortszeit an einer Kreuzung der 19-Millionen-Einwohner-Stadt. Die Ursache war zunächst unklar.