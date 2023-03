Bei einem Unfall auf einer Autobahn in Unterfranken hat sich ein Wagen von einem Autotransporter gelöst und ist in ein entgegenkommendes Fahrzeug geflogen. In dieses sei dann auch noch ein nachfolgender Wagen gefahren, berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried. Vier Menschen wurden leicht verletzt.